Москва, , 08:05 — REGNUM В России создали автоматическое устройство для подачи таблеток и витаминов, чтобы облегчить контроль приёма препаратов. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что устройство само напоминает о времени приёма и присылает уведомление на смартфон. В каждый цилиндр устройства можно загрузить до месячной нормы лекарств, после чего настроить дозировку и время приёма через мобильное приложение.

Когда приходит время пить лекарство, на смартфон пациента или его родственников приходит уведомление, сам гаджет издает звук-напоминание. Если препарат не принят, мобильное приложение присылает оповещение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования рекрутингового агентства Superjob.ru, самыми полезными изобретениями человечества большинство жителей России назвали колесо (17%), электричество и интернет (14%), лекарства и вакцины (по 5%).

Телефон, компьютер и автомобиль сочли самыми полезными по 3%, смартфон, стиральную машину и космические аппараты — по 2%, велосипед и письменность — по 1% опрошенных.

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