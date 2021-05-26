Ульяновск, , 08:04 — REGNUM В Ульяновской области ежегодно увеличивают расходы на организацию водоснабжения и повышение качества воды. Об этом ИА REGNUM сообщили по итогам тематического совещания в правительстве.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, объём финансирования программ по повышению качества водоснабжения увеличивается. Если в 2019 году расходы составили 158 млн рублей, то в 2020 году было потрачено 217,4 млн рублей, а на 2021 год выделено 397,1 млн рублей.

В текущем году предусмотрена, в частности, разработка проектно-сметной документация для реконструкции систем водоснабжения 12 населённых пунктов, ремонт 22 водозаборов, замена 43 водонапорных башен и 72,7 км водопроводных сетей.

Всего в Ульяновской области насчитывается 1011 источников водоснабжения, протяжённость сетей составляет почти 9,66 тыс. км. Ежегодно в сеть подаётся 141,6 млн куб. метров воды. Услуги водоснабжения в регионе оказывают 114 предприятий, в том числе 53 муниципальных и одно государственное.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ремонт водозаборов планируется завершить до 15 июня. Средства на эти цели предусмотрены в рамках программы «Чистая вода». По данным властей, основные работы связаны с ремонтом сетей и со строительством новых водонапорных башен, чтобы «дебит воды соответствовал потребностям населения».

Читайте ранее в этом сюжете: На ремонт водонапорных башен Ульяновская область потратит около 400 млн