Пекин, , 08:08 — REGNUM Власти Китая стремятся избегать соперничества со странами Запада и стараются поддерживать со всеми странами надежные партнерские отношения. Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время Мюнхенской конференции по безопасности в формате видеоконференции.

«Китай со всеми странами поддерживает надежные партнерские отношения, нас не следует из-за особенностей системы (социально-политического устройства) считать конкурентом, с которым ведется противостояние», — приводит его слова пресс-служба МИД Китая.

Также китайский дипломат напомнил, что КНР и Европейский союз установили отношения всеобъемлющего партнерства в 2003 году.

«За последние несколько десятилетий изменилось только одно: Китай стал более развитым, однако если Запад из-за этого будет позиционировать нашу страну в качестве соперника или угрозы, такой настрой лишь грозит привести к ограниченному восприятию действительности», — добавил Ван И.

Кроме того, он отметил, что различия в социально-политическом устройстве разных стран, по мнению главы МИД Китая, «не обязательно приводят к конкуренции».

«Вовсе не значит, что разные пути развития служат препятствием к обоюдно выгодному взаимодействию», — подчеркнул Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао был запущен первый маршрут грузовых поездов в страны АСЕАН,