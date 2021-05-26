Уфа, , 08:07 — REGNUM Тренера по кикбоксингу заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 18 мая текущего года в г. Ишимбай 33-летний фигурант уголовного дела в комнате для тренеров совершил преступление против половой неприкосновенности 14-летней девочки. Придя домой, его воспитанница рассказала о случавшемся родителям, которые и сообщили стражам порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам изнасилования.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-учителя физкультуры обвинили в жестоком обращении с детьми.