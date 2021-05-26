Уфа, 26 мая 2021, 08:07 — REGNUM Тренера по кикбоксингу заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, 18 мая текущего года в г. Ишимбай 33-летний фигурант уголовного дела в комнате для тренеров совершил преступление против половой неприкосновенности 14-летней девочки. Придя домой, его воспитанница рассказала о случавшемся родителям, которые и сообщили стражам порядка.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам изнасилования.
Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-учителя физкультуры обвинили в жестоком обращении с детьми.