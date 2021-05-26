Джакарта, , 08:01 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что индонезийские граждане не пострадали во время столкновения двух поездов метро в Малайзии, сообщает Detik.

Официальный представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что среди пострадавших не было зарегистрировано ни одного индонезийского гражданина, но данные постоянно обновляются.

Напомним, авария произошла 24 мая в 20:45 по местному времени. Два поезда метро столкнулись на линии Келана-Джая, между станцией Кампунг-Бару и KLCC в Куала-Лумпуре.

Ранения получили не менее 213 человек, из них около 47 получили тяжелые травмы.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин поручил провести тщательное расследование инцидента. Министр транспорта также заявил, что сформирует целевую группу для расследования причин аварии.

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