Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 180.

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«Из 61 новых случаев COVID-19: 43 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 3168 человек», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 36 766 человек, в том числе 75 за последние сутки. Скончались ещё три пациента с коронавирусом, а всего жертвами COVID-19 в регионе стали 892 человека. На лечении в стационарах и на дому остаются 522 носителя.