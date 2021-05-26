Белград, , 08:05 — REGNUM Сербская национальная авиакомпания Air Serbia откроет с 28 мая ряд направлений в города на хорватском побережье — Дубровник и Сплит. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Полеты на популярные курорты Далмации планируются два раза в неделю — по понедельникам и пятницам, а по состоянию с 13 июня также будет добавлен третий рейс в неделю в Сплит, по воскресеньям.

«Судя по видимым изменениям спроса, ситуация развивается в положительном направлении. Мы с нетерпением ждем возможности позволить путешественникам распланировать летние каникулы в популярных приморских курортах, таких как Дубровник и Сплит, которые традиционно их привлекают своей красотой и близостью», — подчеркнул директор по коммерческим и стратегическим вопросам в сербской компании Йиржи Марек.

Напомним, рейсы Air Serbia в Сплит и Дубровник были приостановлены в 2020 году в рамках ограничений воздушного движения из-за пандемии коронавируса.