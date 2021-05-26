Пермь, , 07:59 — REGNUM В Пермском крае коллекторская компания привлечена к административной ответственности за использование запрещённых приемов при возврате просроченной задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По данным ведомства, в службу приставов поступила жалоба на действия микрофинансовой организации. Пермяк жаловался, что коллекторы использовали соцсеть и отправляли сообщения друзьям должника, звонили родственникам и коллегам с неизвестных номеров, вследствие чего он лишился работы.

В ходе административного расследования выяснилось, что коллекторы посредством социальной сети «ВКонтакте» направляли сообщения третьим лицам о задолженности гражданина с его фотографией и паспортом, тем самым раскрывая сведения о его персональных данных. Юридическое лицо оштрафовано на 50 тыс. рублей.