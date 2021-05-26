Бразилиа, , 07:57 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 2173 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 452 031. Также за 25 мая на бразильской территории выявили 73 453 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Бразилии выявили 16 194 209 зараженных коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бразилии выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Она получила название P4, пока ее происхождение выяснить не удалось. Ученые также затрудняются ответить, является ли этот штамм более опасным. Тем не менее эта разновидность начинает стремительно распространяться в штате Сан-Паулу.