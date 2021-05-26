Кемерово, , 07:55 — REGNUM Во время посещения Президентского кадетского училища в Кемерове спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала идею создать на базе мужского кадетского корпуса женский. С таким предложением выступил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«По идее обычно министерство обороны всё-таки делает корпуса для девочек кадетские. Давайте пообсуждаем», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

Напомним, что Напомним, что первое за Уралом президентское кадетское училище открылось в Кемеровской области в сентябре 2019 года.

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