Челябинск, , 07:54 — REGNUM В Челябинской области к 2024 году планируется построить 78 новых объектов медицины. Об этом заявил депутатам Заксобрания губернатор Алексей Текслер.

В частности, новые стационары и поликлиники будут созданы в Ашинском, Аргаяшском и Красноармейском районах, а также в Нязепетровске. Кроме того, в дополнение к уже построенным за два года 46 ФАПам откроют ещё 54.

Плюс к этому 281 объект ждёт капитальный ремонт. Среди них крупные больницы в Копейске, Троицке, Кусе и ряде других территорий региона.