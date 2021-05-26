Саппоро, Япония, , 07:54 — REGNUM Российское рыболовное судно «Амур» и японская рыболовецкая шхуна «Дай-хати Хокко-мару» могли столкнуться из-за сильного тумана, сообщил генконсул России в Саппоро Сергей Марин.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана, — цитирует его РИА Новости. — Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега».

Как сообщало ИА REGNUM, японское рыболовное судно столкнулось с российским у побережья острова Хоккайдо. В результате происшествия «Дай-хати Хокко-мару» перевернулась, трое находящихся на шхуне японцев погибли. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

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