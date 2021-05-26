Гуанчжоу, Китай, , 07:51 — REGNUM Во вторник в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао был запущен первый маршрут грузовых поездов в страны АСЕАН, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, груженный товарами на сумму около $94 400, отправился 25 мая из столицы провинции Гуандун на юге Китая города Гуанчжоу. Поезду потребуется около четырех дней, чтобы добраться до места назначения — столицы Вьетнама Ханоя.

Компания Sinotrans Ltd., один из операторов маршрута, рассматривает международные перевозки грузовыми поездами как важный канал для обеспечения бесперебойной работы глобальной цепочки поставок во время пандемии COVID-19.

Только в 2020 году компания совершила 1580 поездок на грузовых поездах, перевезя 157 000 единиц двадцатифутового эквивалента товаров, при этом объем грузов вырос на 23%.

Будучи первым грузовым маршрутом между двумя регионами, новое направление, как ожидается, также будет способствовать качественному развитию стран и регионов вдоль инициативы «Пояса и пути», говорится в сообщении компании.