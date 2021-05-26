Пермь, , 07:50 — REGNUM В Перми летом 2021 года планируют открыть 39 детских оздоровительных лагерей, которые готовы принимать ребят с оказанием бюджетной поддержки. Об этом на «Часе депутата» в гордуме сообщил замглавы мэрии Алексей Грибанов. Он также отметил, что большинство путевок в лагеря распродано еще в феврале.

В городе будут функционировать 24 загородных лагеря отдыха и оздоровления детей, десять оздоровительных лагерей санаторного типа, пять специализированных лагерей. Кроме того, в пределах города планируется организовать лагеря досуга и отдыха и разновозрастные отряды на базе 116 муниципальных учреждений, восемь — на базе частных организаций.

Грибанов подчеркнул, что с учетом действия кешбэка на детский отдых за счет федеральной поддержки в Перми планируют расширять местное финансирование по бюджетной поддержке и усиливать по каким-то отдельным направлениям. «Мы не собираемся сокращать объемы финансовой поддержки», — заявил он.

В Пермском крае на летнюю оздоровительную кампанию в 2021 году траты регионального бюджета составят 201,1 млн рублей, бюджета Перми — 61,1 млн рублей.