Благовещенск, , 07:50 — REGNUM В Благовещенске у продавца сельскохозяйственного рынка изъяли около 20 кг икры краснокнижного амурского осетра. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

По информации ведомства, в ходе проведения плановых мероприятий на сельскохозяйственном рынке Благовещенска у индивидуального предпринимателя «при попытке реализации изъята партия икры осетровых видов рыб — амурского осетра общим весом около 5 кг». Всего при пресечении преступной деятельности у предпринимателя было изъято «в общей сложности около 20 кг производных особо ценных диких водных биологических ресурсов».

По предварительной оценке, водным биологическим ресурсам региона незаконной деятельностью был нанесён ущерб на сумму более 4,3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае полицейские пересекли незаконную добычу и продажу чёрной икры.

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