Пекин, , 07:49 — REGNUM Китай преодолевает глобальные вызовы благодаря партнерству с Россией, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе МИД КНР.

Китайский дипломат отметил, что в условиях глобальных изменений отношения России и Китая динамично развиваются и «обеспечивают миру драгоценную стабильность, привносят свою позитивную энергию».

«В ходе стратегического сотрудничества с РФ мы готовы добиваться новых положительных результатов на основе взаимного политического доверия на высоком уровне», — сказал Цзечи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 25 мая представитель руководства Коммунистической партии Китая прибыл в Москву. Он провёл 16-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и передал Владимиру Путину устное послание председателя КНР Си Цзиньпина, в котором подтверждается курс на «всемерное укрепление двусторонних связей».

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