Ульяновск, , 07:48 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве односельчанки. Преступлению предшествовала пропажа кольца и веника, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстал 47-летний житель района. По данным следствия, преступление было совершено ночью у реки 14 января 2021 года в одном из рабочих посёлков, жертвой стала 32-летняя знакомая мужчины.

Правоохранители установили, что злоумышленник ударил её несколько раз ножом, сбросив тело в реку. Труп был обнаружен 15 января.

«В ходе допросов установлено, что осуждённый заподозрил потерпевшую в краже кольца и веника, пришёл к ней в дом с ружьём и, запугав, вывел к реке», — говорится в сообщении ведомства.

Фигурант уголовного дела находился под арестом. Суд признал его виновным в серии преступлений: в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), самоуправстве (ч. 2 ст. 303 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Приговором суда ему назначено 12 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десять лет и шесть месяцев колонии получил 48-летний ульяновец, который зарезал свою соседку. Вторым фигурантом уголовного дела стал супруг убитой, который, как установило следствие, помог преступнику вытащить тело на лестничную площадку.

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