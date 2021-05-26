Пекин, , 07:47 — REGNUM Центральный банк Китая в среду провел сделку обратного РЕПО на сумму 10 млрд юаней (около $1,56 млрд) для поддержания достаточной ликвидности в банковской системе, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Процентная ставка по семидневной сделке обратного РЕПО была установлена на уровне 2,2% говорится в сообщении на сайте Народного банка Китая.

Обратное РЕПО — это процесс, при котором центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением о их продаже в будущем. Является своего рода механизмом регуляции и контроля ситуации на рынке.