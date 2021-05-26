Пекин, , 07:44 — REGNUM Американский производитель автомобилей компания Tesla создала центр обработки данных в Китае для локального хранения данных о своих автомобилях, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Все данные, генерируемые транспортными средствами компании, продаваемыми на материковой части Китая, будут храниться в Китае, а компания планирует построить еще больше местных центров обработки данных.

В будущем владельцы автомобилей Tesla смогут получить доступ к платформе для запроса данных об автомобилях в рамках стремления стандартизировать управление данными и обеспечить безопасность данных, сообщает компания.