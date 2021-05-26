Подгорица, , 08:09 — REGNUM Президент Республики Сербской Желько Цвиянович 25 мая после встречи с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем выразила желание поднять на максимально высокий уровень отношения этого энтитета Республики Сербской с Черногорией, то есть превратить эти отношения в естественные, как с Сербией. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Цвиянович подчеркнула, что необходимо использовать ресурсы ЕС, который предоставляет определенные возможности для укрепления такого регионального или межгосударственного сотрудничества.

Она заявила, что существует большое пространство для усиления внешнеторгового обмена между Республикой Сербской и Черногорией и учреждениями.

Цвиянович указала, что есть более значительные инфраструктурные проекты, по которым Республика Сербская и Черногория могут сотрудничать, добавив, что особенно важно подчеркнуть строительство автомагистрали Фоча-Хум.