Пекин, , 07:42 — REGNUM Национальная комиссия по развитию и реформам КНР выпустила руководство по укреплению реформы механизма ценообразования в стране, чтобы привести его в соответствие с целями высококачественного развития Китая в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает 25 мая агентство Синьзхуа.

К 2025 году цены в конкурентных сферах бизнеса будут в основном определяться рынком. В соответствии с руководящим принципом, будет дополнительно усовершенствован механизм ценообразования на энергоносители и природные ресурсы, а также механизм контроля цен на товары, имеющие важное значение для обеспечения средств к существованию людей.

Он настоятельно призывает предпринять усилия по совершенствованию системы мониторинга, прогнозирования и раннего предупреждения в отношении ключевых сырьевых товаров, усилению контроля за ценами на товары, имеющих важное значение для обеспечения средств к существованию людей, и устранению необычных колебаний цен на сырьевые товары.

Будут приняты меры по содействию реформированию цен на энергию, такие как оптимизация механизма ценообразования на ветроэнергетику и фотоэлектрическую энергетику, а также повышение дифференцированных и многоуровневых цен на электроэнергию для отраслей с высоким потреблением энергии и выбросами.

Что касается реформ цен на воду, то в руководстве подчеркивается необходимость более глубоких реформ цен на воду, используемую в сельском хозяйстве и в городских районах, а также совершенствования механизма взимания платы за очистку сточных вод.

В руководстве также содержится призыв ускорить реформы цен на государственные услуги, такие как образование, уход за пожилыми людьми, туризм, отопление и вывоз мусора.