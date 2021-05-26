Якутск, , 07:58 — REGNUM Депутаты Госсобрания Якутии 26 мая рассмотрели проект с изменениями в Конституцию республики, которые были инициированы главой Айсеном Николаевым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2022 году исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Якутия. По словам Айсена Николаева, общей задачей власти и местного самоуправления, общественности республики, авторитетных экспертов стала выработка положений основного закона, которые бы способствовали развитию единого правового поля, повышению качества жизни якутян, эффективности органов власти.

«О проекте Конституционного закона, сформированном в итоге широкого обсуждения, можно с уверенностью сказать — он выверенный, взвешенный, своевременный», — сказал глава республики.

Проект был поддержан единогласно всеми членами политических партий, общественности, научного сообщества, которые входят в состав конституционной комиссии республики.

После обсуждения народные депутаты одобрили проект Конституционного закона и приняли в окончательном чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Сербии на заседании 8 июня рассмотрит вопрос внесения изменений в конституцию страны.