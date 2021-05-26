Кемерово, , 07:39 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 26 мая, за прошедшие сутки было выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 55 случаев.

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«Кемерово — 13, Междуреченск — восемь, Анжеро-Судженск — шесть, Краснобродский — пять, Ленинск-Кузнецкий — пять, Березовский — четыре, Новокузнецк — четыре, Промышленновский МО — три, Таштагольский МР — три, Юрга — два, Белово — один, Осинники — один, Прокопьевск — один, Тайга — один, Кемеровский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 52 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 36 753 случая заражения коронавирусом, 35 428 человек выздоровели, 713 пациентов скончались.