Абакан, , 07:39 — REGNUM Прогнозируемая паводковая обстановка в Хакасии не вызывает опасений, вода постепенно отступает с ранее подтопленных территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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На сегодняшний день в Хакасии остаются подтопленными 386 приусадебных участков, 77 домов, четыре дачных участка. На дорогах переливов не зафиксировано.

По данным управления, за прошедшие сутки уровень реки Абакан в районе города Абаза вырос, однако дальнейшего прироста в ближайшее время не ожидается. В районе города Абакана также зафиксировано небольшое увеличение уровня воды, однако значения находятся в безопасном диапазоне.

Мониторинг уровня реки Абакан продолжается, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов. Воду с подтопленных участков откачивают при помощи мотопомп и пожарных насосных станций. В районах, попавших под волну паводка, работают комиссии по оценке ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в Хакасии было подтоплено 452 приусадебных участка, 88 домов, 20 дачных участков.

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