Пекин, , 07:36 — REGNUM «Форсаж 9» продолжила свое доминирование в китайском чарте кассовых сборов 25 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм собрал за прошедшие сутки 48,33 млн юаней (около $7,54 млн), что составляет более 65% от общего объема рынка Китая за 25 мая. Фильм собрал суммарно 993 млн баней на материковой части Китая с момента своего дебюта 21 мая.

Предыдущие две картины серии, «Форсаж 8» (2017) и «Форсаж 7» (2015), собрали в Китае 2,67 млрд юаней и 2,42 млрд юаней соответственно.

Романтический фильм китайского производства «Любовь разорвет нас на куски» занял второе место, собрав 10,17 млн юаней. Шпионский триллер «Над обрывом» занял третье место по сборам, заработав 6,93 млн юаней.