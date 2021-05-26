Чебоксары, , 07:35 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве коммерческого банка ООО «Бизнес для бизнеса» (БДБ) скорректирована смета текущих расходов на конкурсное производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Смета текущих затрат на проведение мероприятий конкурсного производства с 1 апреля по 30 июня 2021 года в размере 2 442 тыс. рублей увеличена на 265,3 тыс. рублей и достигла 2 707,3 тыс. рублей.

Уточняется, что дополнительные средства потребовались на выплату страховых взносов и «содержание аппарата в связи с необходимостью выплаты заработной платы работникам, сопровождающим процедуру конкурсного производства» — речь идёт о сумме в 199,7 тыс. рублей. Ещё 65,6 тыс. рублей не хватает на административно-хозяйственные расходы.

Отметим, что решением Арбитражного суда Чувашии от 6 апреля 2021 года срок конкурсного производства в отношении банка продлён на шесть месяцев. Отчёт конкурсного управляющего будет рассмотрен на судебном заседании 11 октября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия на осуществление банковских операций у КБ «БДБ» (ООО) была отозвана приказом Банка России от 27 августа 2015 года. В ноябре 2015 года кредитную организацию признали несостоятельной и ввели процедуру конкурсного производства.

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