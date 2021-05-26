Роли, США, , 07:32 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Нэшвилла» дубль оформил российский нападающий Яков Тренин. «Каролина» ответила дублем форварда Мартина Нечаса.

Победу «Каролине» в овертайме принёс гол нападающего Джордана Стаала.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Каролина» вышла вперёд — 3:2.

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