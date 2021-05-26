Москва, , 07:33 — REGNUM В Нагорном Карабахе военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили в отдалённые населённые пункты Хнкаван и Чапар Мардакертского района гуманитарную помощь, предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня российские миротворцы оказали помощь жителям двух наиболее отдалённых населённых пунктов Мардакертского района Нагорного Карабаха. Гуманитарные акции проведены в первую очередь с целью обеспечения жителей одеждой, предметами первой необходимости и медикаментами… Помощь получили и многодетные семьи, которых в достаточном количестве проживает в двух населённых пунктах», — приводятся в сообщении слова начальника Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Игоря Сивакова.

В двух отдалённых посёлках в настоящее время проживает около 1000 человек, многим из которых требуется помощь. Беженцам и вынужденным переселенцам были переданы вещи первой необходимости, предметы домашнего обихода, одежда, предметы гигиены, игрушки и коляски для детей, а также индивидуальные медицинские аптечки с самыми необходимыми лекарствами и перевязочными средствами.

Всего жителям Нагорного Карабаха российскими военными было передано около 155 тонн гуманитарных грузов, которые в Армению доставили российские благотворительные организации и фонды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили в среднюю школу №1 города Мартуни персональные компьютеры, переданные Челябинской благотворительной организацией «Мы едины».

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