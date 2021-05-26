Красноярск, , 07:28 — REGNUM В Красноярском крае полицейские пересекли незаконную добычу и продажу чёрной икры. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в краевом главке МВД.

Установлено, что житель Красноярска 1990 года рождения, работавший электриком на теплоходе, совершал регулярные рейсы в село Верхнеимбатск Туруханского района. Местный житель 1992 года рождения занимался незаконным выловом рыбы осетровых пород. Он доставал из рыбы икру и передавал её прибывшему в село горожанину для последующей реализации в Красноярске. Покупателей рыбак находил через интернет и направлял по месту жительства подельника.

Полицейские выявили два факта передачи незаконно добытой икры покупателям. Красноярца задержали. В его квартире правоохранители обнаружили и изъяли 20 пластиковых ёмкостей по 0,25 кг с икрой рыб осетровых пород общей массой 5 кг. Также изъято два фрагмента осетров и шесть фрагментов стерляди. Сумма ущерба составила 960 тысяч рублей.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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