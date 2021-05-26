Пермь, , 07:28 — REGNUM В Арбитражном суде Москвы зарегистрировано заявление Проинвестбанка о признании решений Центробанка незаконными.

Руководство пермского банка считает, что основания для отзыва лицензии отсутствовали, а расчеты специалистов ЦБ носят субъективный характер, в том числе и относительно стоимости имущества банка, которая, по оценкам независимых экспертов, гораз­до выше. В заявлении указано, что Проинвестбанк неоднократно просил ЦБ обосновать требования и обсудить ситуацию на встрече. Однако эти просьбы были проигнорированы, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, что 23 апреля у Проинвестбанка отозвана лицензия, а 25 мая Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал заявление ЦБ о признании пермского банка банкротом.

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