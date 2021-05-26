Подгорица, , 08:06 — REGNUM Советник вице-председателя правительства Черногории по национальной безопасности Миодраг Лакович выразил благодарность членам Европейского парламента, отметив усилия кабинета вице-председателя правительства в борьбе с организованной преступностью. Он заявил это 25 мая по случаю принятия резолюции докладчика по Черногории в Европейском парламенте Тонина Пикуле. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Сейчас следует детально рассмотреть резолюцию Европарламента, которая была принята 518 голосами «за», 97 голосами «против» и 77 воздержавшимися», — заявил Лакович. Он добавил, что беспрецедентным фактом является то, что Европарламент недвусмысленно поддерживает усилия членов правительства в борьбе с организованной преступностью и ясно осуждает угрозы, которые были ранее направлены в их адрес.

«Нас приятно удивил пункт Резолюции Черногории, в котором высоко оцениваются усилия вице-председателя правительства по аресту членов организованных преступных группировок. Хотя в резолюции содержится много признаков озабоченности, главным образом по поводу решения наследованных проблем, это большой стимул для улаживания серьезных вопросов в будущем, касающихся верховенства права», — подчеркнул Лакович.