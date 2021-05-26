Ханой, , 07:23 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что все случаи заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом 55 инфицированных выявили в провинции Бакзянг, которая в настоящее время является крупнейшим очагом COVID-19 в республике. Еще 23 зараженных выявили в провинции Бакнинь.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 5931. Из них 4442 случая заражения были непосредственно на территории республики. При этом 2872 человека заразились коронавирусом с конца апреля 2021 года. Отмечается, что уже смогли выздороветь 2794 пациента.