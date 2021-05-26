Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Бывший посол США в России Майкл Макфол попросил вызволить из российской тюрьмы двух американцев, комментируя планы лидеров двух стран провести встречу в июне. Своё обращение экс-посол опубликовал на странице в Twitter.

«Если бы (президент России Владимир) Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с (американским лидером Джо) Байденом в следующем месяце», — написал Макфол.

Напомним, гражданина США Тревора Рида приговорили в России к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на полицейского в Москве во время задержания.

Бывшего американского морпеха Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж. Он находится в исправительном учреждении в Мордовии.

Ранее в пресс-служба Кремля сообщили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в середине июня в Швейцарии.

Читайте также: Кремль подтвердил встречу Путина и Байдена 16 июня в Женеве

Читайте ранее в этом сюжете: Штаб-квартира ООН в Женеве приветствовала проведение саммита России и США