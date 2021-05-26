26 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Жители Якутии обсудили инициативу властей республики об обязательной вакцинации от коронавируса, а также штрафах для работодателей за непривитых сотрудников.

Валерия Иванова, , 09:57 — REGNUM Бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал инициативу Якутии о введении штрафов для работодателей, не обеспечивших вакцинацию против коронавируса. Пост об этом опубликован в Инстаграм yk24.ru.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Онищенко при этом уточнил, что вакцинация против коронавируса является добровольной. Работник может отказаться, тогда работодатель не будет платить штрафы из-за такого сотрудника. Жители республики восприняли это двояко и живо откликнулись на сообщение, оставив множество комментариев под постом.

«А где права человека тогда?» — спросил пользователь alekseev_ali.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«Ну опять мы первые. А права людей? Руководителей организаций мне жалко. Что им делать, заставлять людей насильно вакцинироваться или с работы увольнять будут? Чтоб их не штрафовали. Это же все добровольное было. Я лично сам добровольно вакцинировался. Так и должно быть добровольно», — считает edgardgavr.

«Руки не устали поддерживать? Всех подряд, без разбора запугивают, в антисанитарии ставят вакцину, это нормально? Люди в пыли, в грязной обуви заходят в такие помещения, и им ставят прививки. И это считается нормой? Роспотребнадзор куда смотрит? В суд на вас надо подать», — возмущена tati.handmade.ykt_.

«Они чего хотят вообще? Что за накал с прививками?» — написала elizavet_viktoria.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Почему правительство Якутии хочет уничтожить народ?» — спросил пользователь afanasevarian.

«Изначально говорили, что вакцинация добровольная, но, как оказалось, на практике — добровольно-принудительная. Несмотря на то, что я переболела и имею достаточно много антител, всё ровно заставили привиться, «Спутник V» дался мне тяжело. Однако я выстояла две прививки. Когда это всё закончится?» — написала samaya0985.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«Айсен Сергеевич, однако доиграетесь, против народа своего. Как бы не обернулось вам боком», — предупреждает chypchaal2019.

«Выходит, уже принуждают, вводят штрафы на такую крупную сумму — 200 тыс. рублей», — резюмировала nadyasemenovna.

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Как сообщало ИА REGNUM, ковидные страсти разгораются в Якутии — всё началось с официального релиза пресс-службы правительства республики, который был опубликован 25 мая. Суть сообщения в том, что глава Айсен Николаев заявил об обязательной вакцинации населения. Позже релиз был изменён.