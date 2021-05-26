Чебоксары, , 07:17 — REGNUM В Чувашии увеличивают расходы на организацию бесплатного питания для студентов профессиональных образовательных организаций. Соответствующий проект постановления разработало министерство образования республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно действующей норме, стоимость бесплатного питания для студентов в профессиональной образовательной организации (колледжах и техникумах) составляет 51 рубль в день. Его предлагается увеличить на 3,76 рубля — до 54,76 рубля в день. Таким образом, расходы могут возрасти на 7,37%.

Также пересматривается размер стоимости бесплатного питания учащегося в общеобразовательной организации, реализующей дополнительные программы для подготовки к военной или иной государственной службе. Расходы предлагается увеличить на 15,6 рубля — с нынешних 211,81 рубля до 227,41 рубля в день. Рост составит 7,37%.

Отметим, что бесплатным питанием обеспечиваются, в частности, дети из малоимущих семей.