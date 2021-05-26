Южно-Сахалинск, , 07:14 — REGNUM На Сахалине в ходе прокурорской проверки в Долинском городском округе выявлена незаконная регистрация по месту пребывания 38 мигрантов. Возбуждено сразу четыре уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в областной прокуратуре.

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Выяснилось, что миграционный инспектор фиктивно зарегистрировала 38 иностранцев в четырёх чужих квартирах. Она сама составляла все документы от имени собственников жилых помещений. Известно, что инспектор должна была получить за свои услуги денежное вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный правовой режим для мигрантов, которые не должны оставаться в России, но не могут уехать из-за сложившихся обстоятельств, планируют ввести в МВД России.