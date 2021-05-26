Тегеран, , 08:13 — REGNUM Отметив, что продление Ираном трехмесячного соглашения с МАГАТЭ еще на один месяц было знаком доброй воли со стороны страны, официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что единственным правильным ответом на шаг Ирана является ускорение переговоров и немедленное прекращение односторонних санкций против Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 мая.

Рабиеи сделал эти замечания, выступая на своей еженедельной пресс-конференции. Чиновник заявил, что решение о продлении соглашения было принято после того, как Высший совет национальной безопасности Ирана (СНБ) пришел к выводу, что переговоры продвигаются в позитивном ключе.

Однако он заявил, что «эта возможность ограничена, и мы не намерены мириться с подрывом переговоров в соответствии с указаниями верховного лидера».

Соглашение между Ираном и агентством в конце февраля предусматривало, что страна позволит МАГАТЭ вести записи камер, установленных на иранских ядерных объектах, еще в течение трех месяцев, однако записи не будут доступны МАГАТЭ до тех пор, пока санкции США против Ирана не будут сняты.