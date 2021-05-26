Пермь, , 07:13 — REGNUM В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признание Проинвестбанка банкротом. Заявителем выступил Центробанк России. Информация об этом опубликована на портале электронного правосудия.

Заявление зарегистрировано 25 мая. Подробностей в картотеке не указано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Центробанк отозвал лицензию пермского банка. Вкладчиками Проинвестбанка являлись 1,9 тыс. человек. Общий объем возмещения должен составить 788 млн рублей

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