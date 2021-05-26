Тегеран, , 07:44 — REGNUM 6-я Шэньчжэньская международная выставка беспилотных летательных аппаратов 2021 года и 4-я Китайская международная выставка беспилотных систем открылись в Шэньчжэне на юго-востоке Китая с участием отечественных и зарубежных компаний. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 мая.

369 отечественных и зарубежных компаний из 30 стран мира демонстрируют новейшие инновационные продукты и технологии систем беспилотных транспортных средств, при этом 23 иранские компании приняли участие в 6-й международной выставке беспилотных летательных аппаратов в Шэньчжэне.

Вице-президент по науке и технологиям, Совет по передовому транспорту и Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Гуанчжоу координировали работу иранских компаний на этой выставке.

6-я Шэньчжэньская международная выставка беспилотных летательных аппаратов 2021Shenzhen прошла в Шэньчжэне 21−23 мая.

Согласно данным Mehr News, в Иране действуют 5222 Компании, основанные на знаниях, 737 инновационных и креативных компаний, а также 118 инновационных центров.