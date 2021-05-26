Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Решение министерства обороны США о внесении компании Xiaomi в список «китайских военных предприятий» было признано недействительным судом округа Колумбия. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба компания.

«25 мая в 16:09 по местному времени суд округа Колумбия вынес окончательный вердикт, признав недействительным решение Пентагона о причислении Xiaomi к так называемым китайским военным компаниям», — говорится в заявлении компании.

В документе подчёркивается, что данное судебное решение полностью снимает официальные ограничения для американских инвесторов на покупку и владение ценными бумагами Xiaomi.

Напомним, что в начале 2021 года правительство США внесло Xiaomi в «чёрный список», закрыв эту компанию для американских инвесторов. Внесение Xiaomi и ряда других компаний в список объяснялось их связью с правительством и военными Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководству Xiaomi удалось договориться об исключении китайской компании из «чёрного списка» в США.

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