Тегеран, , 07:43 — REGNUM 25 мая избирательное управление министерства внутренних дел Ирана объявило кандидатов, утверждённых Советом экспертов на 13-е президентские выборы в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В соответствии со статьей 60 «Закона о президентских выборах», говорится в сообщении министерства на его официальном сайте, имена кандидатов объявляются следующим образом:

1) Абдонназер Хеммати, код 882) Алиреза Закани, код 553) Мохсен Мехрализаде, код 774) Мохсен Резаей Миркаед, код 445) Саид Джалили, код 226) Сейед Амир Хосейн Казизаде Хашеми, код 667) Сейед Эбрахим Раис аль-Садати, известный как Раиси, код 33

Согласно статье 66 «Закона о выборах Президента», проверенные кандидаты могут начать свою избирательную кампанию за сутки до начала проведения выборов.

13-е президентские выборы в Иране состоятся вместе с 6-м выборами в городские и сельские советы 18 июня 2021 года.