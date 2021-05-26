Тегеран, , 07:43 — REGNUM 25 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 79 056, причем 208 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«208 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 79 056», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 11 873 новых случая заражения COVID-19, при этом 1713 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 362 428 пациентов из общего числа 2 855 396 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Также сообщается, что 4695 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что на данный момент по всей стране было проведено 19 185 933 теста на выявление вируса.