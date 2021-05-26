Тегеран, , 08:32 — REGNUM Два иранских режиссера из иранской провинции Хузестан получили три главные награды на Гаагском кинофестивале MENA 2021 (MENAFF) в Нидерландах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 мая.

Фильм «Мама, я Джозеф» режиссера Мохаммеда Резы Фартуси получил премию за лучший полнометражный фильм по итогам общественного голосования, набрав 67% голосов.

«Мама, я Джозеф» — это первый кинематографический опыт Фартуси. Несмотря на это, фильм смог завоевать зрительские симпатии в своем последнем международном дебюте, представляя иранское кино.

Кроме того, иранский фильм «Оливковое дерево Саада» режиссера Ахмада Зайери завоевал награду за лучший короткометражный фильм в номинации «Короткометражные фильмы».

Кинофестиваль международного значения MENA в Гааге направлен на поддержку молодых кинематографистов, а также независимого кино на Ближнем Востоке и в Северной Африке.