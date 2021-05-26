Тегеран, , 08:23 — REGNUM 25 мая президент Ирана Хасан Рухани в послании ливанскому народу и правительству поздравил Ливан с Днем освобождения от власти израильского режима. Об этом сообщило иранское агентство IRNA

«Характер израильского оккупационного режима, который коренится в агрессии, указывает на то, что сопротивление является единственным решением для борьбы с агрессорами», — заявил президент Рухани в послании своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну.

Иранский президент также выразил надежду на полное освобождение ливанских территорий под руководством действующего президента этой страны.

«В соответствии с решимостью ливанского правительства, нации и Оси сопротивления поддерживать единство и защищать территории, Иран поддерживает ливанское правительство и нацию», — отметил Рухани.

Он также пожелал здоровья и успехов ливанскому президенту, а также благополучия ливанскому народу.