Тегеран, , 08:04 — REGNUM 25 мая командующий морскими рейнджерами ВМС Ирана контр-адмирал Мортеза Дархоран заявил, что страна входит в пятерку лучших стран по строительству подводных лодок благодаря знаниям и опыту внутренних сил. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Дархоран сообщил журналистам в кулуарах церемонии памяти освобождения города Хоррамшах, что военно-морской флот Ирана входит в число ведущих держав в мире по производству крейсеров, эсминцев, линейных крейсеров и судов на воздушной подушке.

Он указал на приказ Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи захватить Персидский залив с помощью подводных лодок, заявив, что приказ был выполнен, и все страны были осведомлены об уровне присутствия Ирана в водном пространстве данного региона.

Командующий также заявил, что стратегические формирования вооруженных сил помогают многим странам обеспечить безопасность своих судов. «Рейнджеры ВМС Ирана находятся в наилучшем состоянии с точки зрения оснащения, готовности и людских сил», — заявил Дархоран, отметив, что они готовы защищать иранские интересы в любом месте в международных водах.