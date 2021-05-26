Тегеран, , 07:40 — REGNUM 25 мая иранская армия начала крупномасштабные военные учения по отработке тактики радиоэлектронной борьбы. Данные учения по радиоэлектронной борьбе получили название «Separ-e-Aseman 1400». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным генерального штаба армии Исламской Республики Иран, совместное учение проводится силами стратегической радиоэлектронной борьбы четырех вооруженных сил и охватывает обширные районы Ирана.

Соответственно, по данным генштаба армии, учения «Separ-e-Aseman 1400» являются самыми масштабными учениями, которые подразделения стратегической радиоэлектронной борьбы провели за последние годы.

Участники учений, штаб-квартира которых находится в центральной иранской провинции Исфахан, отрабатывают тактику электронной обороны против небольших самолетов и вторгающихся беспилотных летательных аппаратов, а также выполняют маневры киберзащиты и оценивают функции обеспечения безопасности с помощью систем подслушивания, электронных помех и обнаружения целей.