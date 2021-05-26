Тегеран, , 07:39 — REGNUM 25 мая иранская парламентская делегация, прибывшая в Дамаск незадолго до президентских выборов в Сирии, встретилась и посовещалась со спикером парламента этой страны Хамудой Саббаком. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В состав иранской парламентской делегации входят Зохре Элахиан, член парламентской комиссии по национальной безопасности, а также член парламентской комиссии по внутренним и внешним делам Фатима Максуди.

Говоря о встрече, Элахиан отметила, что на переговорах иранская делегация высоко оценила инициативу сирийского правительства пригласить представителей различных стран для наблюдения за подлинностью президентских выборов.

По ее словам, присутствие парламентских делегаций из разных стран является достаточным доказательством того, что выборы прошли правильно. Элахиан выразила надежду, что президентские выборы станут поворотным моментом в установлении мира и стабильности в Сирии, а также предвестником светлого будущего для сирийского народа.