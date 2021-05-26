Тегеран, , 07:37 — REGNUM 25 мая директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на пресс-конференции в Вене, что трехмесячное соглашение между Ираном и агентством о продолжении функционирования и проверки камер МАГАТЭ было продлено еще на месяц (до 24 июля). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Первоначально Гросси извинился за однодневную задержку в проведении пресс-конференции, которая должна была состояться накануне, отметив, что в ходе всеобъемлющих переговоров, которые он провел с главой Иранской организации по атомной энергии Али Акбаром Салехи, соглашение о трехмесячном сроке прошлой зимы было продлено еще на месяц.

Обе стороны достигли договоренности о том, что инспекции и проверки, которые были согласованы в марте 2020 года, будут продолжаться до 24 июля, а собранная агентством информация на различных иранских ядерных объектах будет храниться до истечения данного срока.

Глава МАГАТЭ отметил, что если достижение соглашения с Ираном прошлой зимой было важно, то его продление сейчас, учитывая выгодные шаги страны в рамках СВПД, имеет более значимый характер.