Пермь, , 07:02 — REGNUM В Перми XX молодежные Дельфийский игры вечером 25 мая завершились 25 Гала-концертом и торжественной церемонией награждения победителей и призеров. Награды получили представители 43 регионов России, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

По итогам общего зачета Дельфийских игр первое место заняла команда Прикамья. На втором месте оказалась Новосибирская область, а тройку лидером замкнула сборная Московской области.

Губернатор Дмитрий Махонин в своем выступлении на тожественной церемонии и награждения победители отметил, что для края было большой честью принимать у себя юбилейные Дельфийские игры. «Нам было важно создать для них не только комфортные, но и безопасные условия. В непростой ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, эта задача имела для нас ключевое значение. Считаю, что мы с этим справились. В течение нескольких дней в Перми царил настоящий праздник творчества и дарований. Мы доказали, что Пермский край может достойно организовывать такие масштабные мероприятия, поэтому очень надеемся, что сможем претендовать и на проведение других культурных и спортивных событий», — сказал он.

В свою очередь председатель Исполкома национального Дельфийского совета России, директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин обратил внимание на очный формат Игр и назвал это большим событием. Он выразил слова благодарности главе Прикамья «за смелость и решительность, которая была проявлена в ходе подготовки Игр», отметив, что с организационной точки зрения, работа была выстроена правильно.

«Очень важно, что награды этих Игр получили представители 43 регионов Российской Федерации. Это значит, что диапазон молодых талантов у нас в стране расширяется», — отметил Понявин.

Напомним, XX молодежные Дельфийский игры проходили в Перми с 21 по 25 мая. В них участвовали около 2 тыс. человек из 65 регионов России. Помощь в проведении мероприятий оказывали 350 волонтеров. В состав жюри вошли 87 человек — заслуженные деятели искусства, работники культуры преподаватели, народные артисты, а также профессоры и ректоры ведущих вузов России.

Масштабное мероприятие прошло с учетом текущей эпидситуации, связанной с распространением коронавируса. На площадках, где проходили конкурсы, репетиции и Гала-концерт, отсутствовали зрители. Все участники и члены штаба Игр прошли ПЦР-тестирование.

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