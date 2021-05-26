Якутск, , 07:02 — REGNUM Арбитраж Якутии отказал АО «Аэропорт Якутск» во взыскании 161 471 714,79 рубля с АО «Авиакомпания «Якутия». Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Судья Немытышева вынесла вердикт — «в иске отказать полностью». С авиакомпании в пользу аэропорта взыскали лишь 195 760 рублей государственной пошлины.

Напомним, в апреле 2021 года претезии на более чем 378,8 млн рублей к авиакомпании «Якутия» предъявило также и пермское ООО «ВТК-Авиа». Компании между собой связывал договор по ремонту воздушных судов. Слушания по делу назначены на 27 июля 2021 года.

Помимо этого, к авиаперевозчику претензии имеет московское ООО «Аэрокарго+», которое требует взыскания 19 428 006,04 рубля убытков. Дело назначено на 11 июня 2021 года, детали пока не сообщались.